Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya Gelecek

Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, düzenlenecek olan Tarihi Kentler Birliği toplantısı öncesinde STK'larla bir araya geldi. Şanlıurfa'da tarih turizmi anlamında neler yapılabileceği hakkında görüşlerin sunulduğu toplantıda Başkan Çiftçi, "Şehre en büyük organizasyon olarak şehrin tüm sorunlarıyla ilgilenme noktasında Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin sorumlulukları var.

Biz STK'larla beraber hareket etmek zorundayız. Çünkü bu şehre hizmet ediyorsak birlikte hareket etmemiz lazım. Amaç birlikteliği sağlayabilmektir. Ekonomik faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız projelerde güzel bir şekilde yürütüyoruz. Önemli olan çalışmaları birlikte yürüterek paylaşabilmeyi başarabilmektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞANLIURFA'YA GELECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Tarihi Kentler Birliği toplantısına katılacağını belirten Başkan Çiftçi, "Şehre kimlik veren değerin sur içinde yattığını 12 bin yıllık şehir olduğunu, gelen medeniyetlerin bırakmış olduğu kültürel yaşam olduğunu anladık. Cuma günü başlayacak olan Tarihi Kentler Birliği toplantısına katılacak olan Kültür ve Turizm Bakanımıza bizim tarih ve turizm anlamında ne yapmamız gerektiğini sormamız lazım.

Şanlıurfa'ya turlar düzenlenmesi lazım. Buranın gündeme gelmesi lazım. Bunun istişaresini Kültür Bakanımızla yapmamız lazım. Bir ay sonra da Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe'nin açılışı yapacak. Onun öncesinde de cuma günü başlayacak olan Tarihi Kentler Birliği toplantısına Kültür Bakanımız gelecek ve Göbeklitepe'yi o da gezecek. Bu şehir hepimizi zenginleştirir. Yeter ki hep birlikte hareket edelim" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay ise, "Daha önce olan bütün sorunları Başkanımız Nihat Çiftçi'nin hizmete geldiğinden günden itibaren halletmiştir. Hizmetlerine devam edecek. Tarihi Kentler Birliği ve İsot Festivali Şanlıurfa'yı marka haline getirecektir. Çalışmalarından dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek de, "Urfa olarak Tarihi Kentler Birliği Urfa bölge toplantısında ve İsot Festivalinde biz STK lar olarak Urfa'nın hizmet elçisi gibi elimizi taşın altına koymamız lazım. Şehrin markalaşma konusunda TKB Urfa'da yapılıyor olması Urfa için bir şanstır.

Bizim amacımızı olan üretimle birlikte turizmi geçmiş değerlerimizi günümüze taşırken bizim STK'lar ve vatandaş olarak bu görevi üstlenmemizdir. Bu çalışmalarından dolayı Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.Daha sonra toplantı Başkan Nihat Çiftçi'nin STK temsilcilerinden gelen soruları cevaplamasıyla sona erdi.