Başkan Peltek, İstişare Toplantısına Katıldı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizesiyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ilimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı ve Uluslararası İsot Festivali (URFES) öncesinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Peltek, konuşmacı olarak olarak katıldığı toplantıda, ilimiz adına gerçekleştirilecek etkinliklerde ŞUTSO olarak her zaman destekçi olacaklarını dile getirdi.