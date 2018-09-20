4 Yılda 47 Bin 205 Aileye Yardım

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla 4 yıl içinde 60 bin evi ziyaret edip, 47 bin 205 aileye yardımda bulundu.

Eyyübiye Belediyesi ilçede maddi durumu iyi olmayan binlerce aileye yardımlarını sürdürüyor. İlk günden itibaren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların imdadına yetişti. İhtiyaç dâhilinde vatandaşın kira veya beyaz eşya eksiğini tamamlayan Eyyübiye Belediyesi, ailelerin yüzlerini güldürdü. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yardıma muhtaç ailelere el uzatmaya devam ediyor. 4 yıl içerisinde bazen çat kapı bazen ise bilgiler üzerine 60 bin evi ziyaret eden Eyyübiye Belediyesi, bunlardan 47 bin 205 aileye destekte bulunarak yanlarında olmayı sürdürüyor. Durumu iyi olmayan ailelere çeşitli yardımlarda bulunarak sosyal belediyecilik anlayışının arkasında duran Eyyübiye Belediyesi, kurulduğu günden bu yana imkânları dâhilinde fakir fukaranın yanında yer alıyor. Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarıyla bire bir ilgilenen Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kimi zaman kirasını, kimi zamanda ev eşyalarını tamamlayarak vatandaşın yüzünü güldürüyor. Ekipler son olarak; Tepe Mahallesi, Hayati Harrani Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Yenice Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi ve Onikiler Mahallesi’nde belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere gerekli yardımları götürerek yüzleri bir kez daha güldürdü. Her ailenin eksiğini tespit ederek buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, vantilatör, yatak, tekerlekli sandalye, set üstü ocak, gıda ve giyim yardımını gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri eşyaları evlere kadar taşıyarak kurulumunu gerçekleştirip ailelere teslim ettiler.

Yardım yapılan aileler adına konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı ve Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ise,” Eyyübiye Belediyemiz tarafından, Eyyübiye İlçemizin muhtelif mahallelerinde fakir vatandaşlarımıza yapılan yardımlardan dolayı gerek fakir vatandaşlarımız adına gerekse muhtarlarımız adına Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı sıfatıyla, başta Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci olmak üzere emeği geçen personellerimize belediyemiz şahsında tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarınla başarılar diliyorum.” dedi.