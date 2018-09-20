Üniversite Kadrosu Tartışma Yarattı, Üniversite Değil Aile Şirketi

Üniversitelerdeki kadrolaşma haberleri kamuoyunun gündemine sıklıkla geliyor.Yakınlarını akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kişiye özel açılan kadrolar büyük tepkilere neden oldu.Hitit Üniversitesi'ndeki kadrolaşma tartışmaları Ekşisözlük’te gündeme geldi. Üniversitedee neredeyse her akademisyenin kadroda bir akrabasının olması dikkat çekti.Kadroda yer alan isimlerden bazıları şöyle:Prof. Dr. Mehmet, Prof. Dr. MeralProf. Dr. Menderes, Araştırma Görevlisi ÇağrıProf. Dr. FarukÖğretim Üyesi EmreÖğretim Görevlisi GülProf. Dr. Ahmet, Dr. Öğretim Üyesi SevinçÖğretim Görevlisi Hasan, Öğretim Görevlisi MücellaÖğretim Görevlisi Ömer FarukAraştırma Görevlisi SıdıkaDr. Öğretim Üyesi Ömer CanDr. Öğretim Üyesi İlknurÖğretim Görevlisi HamdiAraştırma Görevlisi MehmetDoç. Dr. Yakup, Dr. Öğretim Üyesi FeyzaŞabanÖğretim Görevlisi Muhammed FatihAraştırma Görevlisi ÖmerÖğretim Görevlisi SemaDr. Öğretim Üyesi Mustafa TolgaDr. Öğretim Üyesi Asuman