Üniversite Kadrosu Tartışma Yarattı, Üniversite Değil Aile Şirketi

Yakınlarını akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kişiye özel açılan kadrolar büyük tepkilere neden oldu.
Hitit Üniversitesi'ndeki kadrolaşma tartışmaları Ekşisözlük’te gündeme geldi. Üniversitedee neredeyse her akademisyenin kadroda bir akrabasının olması dikkat çekti.
Kadroda yer alan isimlerden bazıları şöyle:
Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Prof. Dr. Meral Demiryürek;
Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Araştırma Görevlisi Çağrı Suiçmez;
Prof. Dr. Faruk Yamaner, Öğretim Üyesi Emre Yamaner, Öğretim Görevlisi Gül Yamaner;
Prof. Dr. Ahmet Özalp, Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Özalp;
Öğretim Görevlisi Hasan Baylavlı, Öğretim Görevlisi Mücella Baylavlı;
Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Akmeşe, Araştırma Görevlisi Sıdıka Akmeşe;
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Can Satır, Dr. Öğretim Üyesi İlknur Satır;
Öğretim Görevlisi Hamdi Öbekcan, Araştırma Görevlisi Mehmet Öbekcan;
Doç. Dr. Yakup Çoştu, Dr. Öğretim Üyesi Feyza Çoştu;
Şaban Zorlu, Öğretim Görevlisi Muhammed Fatih Zorlu;
Araştırma Görevlisi Ömer Dinç, Öğretim Görevlisi Sema Dinç;
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tolga Çırak, Dr. Öğretim Üyesi Asuman Çırak.
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