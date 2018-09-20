Kuran'da Başörtüsü Yok!

MÜZİĞİN DANSIN EĞLENCENİN MERAKLISI DEĞİLİM...

CÜBBELİ AHMET GİBİ BİR GÖRÜNÜMLE TEBLİĞ MÜMKÜN DEĞİL...

'KUR'AN'DA BAŞÖRTÜSÜ YOK, ÇARŞAF VAR...

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye 'suç örgütü' soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar'dan taş geldi. Oktar, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye cezaevinden gönderdiği mektupta, "Cübbeli Ahmet gibi bir görünümle tebliğ mümkün değil" dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'la 'öpme' polemiğine tutuşan Cübbeli Ahmet'in Adnan Oktar'a ne cevap vereceği merak konusu oldu.Abdülkadir Selvi, "Adnan Hoca’nın masonluğu ve kediciklerin örtünmesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Adnan Oktar'ın gündemden düştüğünü ama ilgi alanından çıkmadığını söyledi. Oktar'ın kendisine birtakım açıklamalar gönderdiğini belirten Selvi'nin yazısından dikkat çeken satır başları şöyle:Her defasında dekolte kıyafetli ‘kedicik’leriyle TV ekranında yaptığı dansları gündeme getiriyor. Ben ısrarla Peygamberimizin ya da hangi İslam âliminin hayatında böyle bir şey olup olmadığını soruyorum. Adnan Oktar “Müziğin, dansın, eğlencenin meraklısı değilim” diyor.Diskolardaki, pub’lardaki, plajlardaki insanlara yaklaşmak için dans, müzik ve eğlenceyi tercih ettiklerini söylüyor. Bu arada Cübbeli Ahmet’e de bir taş atıyor. 'Cübbeli Ahmet gibi bir görünümle tebliğ mümkün değil' diyor. Cübbeli Ahmet, Ahmet Hakan’la girdiği “öpüşme” polemiğine ara verip bir cevap verirse sevinirim.Adnan Oktar’ın tesettürü “bikini bölgesi” olarak tarif ettiğini aktarmıştım. Zaten ‘kedicik’lerin kıyafeti de bu tarifi doğruluyordu. Mektubunda bu konuya geniş yer ayırmış. “Kuran-ı Kerim’de başörtüsü diye bir şey yoktur, çarşaf vardır” diyor. Madem Kuran-ı Kerim’de çarşaf deniliyor, o zaman ‘kedicik’leri niye çarşafa sokmuyorsun?