Yetimlerin Sesi Şanlıurfa'dan Tüm Dünyaya Duyulacak

Film Mültecilere Karşı Önyargılı Olanların Duygularını Değiştirecek

Yetim Kalan Çocukların Sesi Şanlıurfa’dan Tüm Dünyaya Duyulacak

​​​​​​​Yönettiği filmlerle dünyada büyük yankı uyandıran Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikayesini beyazperdeye taşıdı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan yetimler için kamuoyunu bilinçlendirme ve ihtiyaçları doğrultusunda yardım çalışmaları yürüten Beşir Derneği’nin ‘Yetim Projesi’ kapsamında çektiği yapım 21 Eylül’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyorYönetmenliğini ve senaristliğini Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic'in üstlendiği, son zamanların en dikkat çekici hikayesine sahip "Bırakma Beni" filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.‘Bırakma Beni’ filmi, Beşir Derneği’nin yürüttüğü önemli bir proje olan “Yetim Projesi” kapsamında çekildi. Beşir Derneği dünyanın dört bir yanında yaşayan yetimler için kamuoyunu bilinçlendirme ve ihtiyaçları doğrultusunda yardım çalışmaları yürütüyor.Bosna Hersek savaşını yaşamış, savaşı öncesi ve sonrasıyla bilen bir yönetmen olarak Suriyeli çocukları çok iyi anladığını belirten yönetmen Aida Begic, filmi de bu duygularla çektiğini söyledi. ‘Bırakma Beni’ filminin diğer filmlerden farklı olduğunu belirten Begic, "Bu film diğer filmlerimden farklı olarak çocukların dünyası üzerine kurulu. Sadece onların dünyasını ve bakış açılarını yansıtıyor. Bu nedenle film sadece dram değil, her durumda umut ve sevginin de çocuklar tarafından nasıl yeşertildiğinin bir yansıması. Dikkat çekmek istediğimiz bir konu da; filmde izlediğiniz tüm hikayelerin çocukların hayatlarından gerçek kesitler içerdiği. Mültecilere karşı önyargılı olanların bu film ile farklı duygular hissedeceğini düşünüyorum. Onlarla aynı şeyleri yaşamış biri olarak insanların mültecilerle empati kurabilmesine aracı olmak benim için en önemli amaç olacak." dedi.2 yıllık bir hazırlığın ardından 13 ülkeden gelen özel ekiplerle çekimleri yapılan filmde 100'den fazla kişi görev aldı. Savaş mağduru 500’e yakın yetim çocuğun motivasyonlarını artırmak, adaptasyonlarını hızlandırmak ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Akçakale'deki kamplarda gerçekleşen atölye çalışmaları ile başlayan proje, bir film projesi ile taçlandırıldı. Film İsa, Ahmed ve Mümtaz adlı üç yetimin hikayelerine odaklanırken başrol oyuncuları dâhil filmde rol alan tüm çocuklar bu kamplardan seçildi.Çok sayıda maddi ve insani kayıplara sebep olmuş Suriye'deki iç çatışmalar sonucu ortaya çıkan mülteci krizinin sonuçlarından esinlenilerek yazılan ve yetim kalan Suriyeli bir grup çocuğun gerçek yaşam hikayesinin konu edildiği film, daha önce Türkiye’de ve dünyada film festivalleri dışında ilk defa 21 Eylül’de vizyona giriyor.