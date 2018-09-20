Urfa Eski Milletvekili Hayatını Kaybetti

İBRAHİM AYHAN KİMDİR?

HDP'de 2 dönem Şanlıurfa milletvekilliği yapan İbrahim Ayhan, Erbil'de dün gece geç saatlerde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ayhan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Haberi doğrulayan eşi Rezan Ayhan, Erbil'e giderek cenazeyi alacak.İbrahim Ayhan’ın Urfa’da toprağa verileceği de belirtildi.10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gele İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir.Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yaptı.İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilidir. İbrahim Ayhan son olarak gözaltına alınarak gündeme gelmiştir.