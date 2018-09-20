Urfa Eski Milletvekili Hayatını Kaybetti

Haberi doğrulayan eşi Rezan Ayhan, Erbil'e giderek cenazeyi alacak.
İbrahim Ayhan’ın Urfa’da toprağa verileceği de belirtildi.
İBRAHİM AYHAN KİMDİR?
10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gele İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir.
Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yaptı.
İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilidir. İbrahim Ayhan son olarak gözaltına alınarak gündeme gelmiştir.
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