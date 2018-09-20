Urfalı Genç Suriyeli Esnafa Açım Dedi, Bakın Suriyeliler Ne Dedi?

Param Yok, Çok Açım

Tepkiler Şaşkınlık Yarattı

Son dönemde yapılan sosyal deneylere ilgi oldukça arttı. Dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen sosyal deneyler Urfa’da da yapılmaya başlandı.Urfalı bir genç Suriyelilerin işlettiği yemek mekanlarına giderek onlardan karnını doyurmalarını istedi. Parası olmadığını söyleyen Urfalı gence birçok Suriyeli yardım ederken, bir çoğu da; “Patron yok veremem” diyerek karşılık verdi.Şanlıurfa’da yapılan bu sosyal deneyde Suriyelilerin Urfalı gençlere verdiği tepkiler şaşkınlık yaratırken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.Mavere isimli Youtube kanalında yayınlanan videoyu çekenler sosyal deney sonrası şu yorumda bulundu;“Mavera ekibi bir tabuyu daha kırdık sadece Urfa’da değil Türkiye'nin birçok yerinde Suriyeli kardeşlerimize karşı bir ön yargı var. Bizde bu ön yargılara insanların bir daha dönüp bakmaları adına bu sosyal deneyi yaptık. Amacımız ötekileştirmeleri kaldırmak hepimiz insanız ve birçoğumuz Müslümanız. Yunus Emre'nin dediği gibi ''BÖLÜŞÜRSEK TOK OLURUZ BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ'' biz birbirimizi sevdikçe ve destek oldukça Allah bizimle beraber olacaktır. “İşte O Video;