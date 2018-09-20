Birecik’te Tarihi Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Tarihi Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Birecik’e Böyle Mi Sahip Çıkıyorsunuz?

Birecik'te bulunan tarihi Mağara Camisi'nde yangın çıktı. Çıkan yanın nedeniyle tarihi cami kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre, Hoca Şerif Mahallesi'nde bulunan eski bir mabet olarak kullanılan, İslam’ın bu topraklara gelmesiyle camiye dönüştürülen Tarihi Mağara Cami bir yılı aşkın süredir restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı.Mağara Camii'nde sabah 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Camiden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle zar zor söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.Küçük bir itfaiye aracıyla olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürmekte zorlandılar. Vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne sitemde bulunarak, “Birecik’e sahip çıkalım diyen yetkililer böyle mi sahip çıkıyorsunu? bir itfaiye ekibi bile yok. Bırakın şu yalanları. Yeter bıktık sizin bu yalanlarınızdan. cami yanıyor orda olması gereken düzgün bir ekip yok. Bu yüzden ben Birecik Antep’e bağlansın diyorum” yorumunda bulundu.Zor da olsa söndürülen yangınla ilgile soruşturma başlatıldı.