Eşinden Boşanmak İstemeyen Urfalı Bıçakla Yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde boşanma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Büyükyol Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, tartıştığı kocası İ.K. ile boşanmak istediğini öne sürerek babaevine gitti.İ.K, kayınpederinin evine giderek eşini evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada başlayan ve aile fertlerinin de araya girmesi sonucu kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Kavgada kadının kocası, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.İ.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.K'nın karnından bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.Polis ekipleri, olay yerinde önlem aldı.