Şutso;Herhangi Bir Usulsüzlük ve Eksikliğe Rastlanılmadı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Hesapları İnceleme Komisyonu Eylül Ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon tarafından yapılan incelemede, herhangi bir usulsüzlük ve eksikliğe rastlanılmadı.

Hesapları İnceleme Komisyonu, ŞUTSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda Komisyon Başkanı Mehmet Aslan başkanlığında, Başkan Yardımcısı Hamza Tavas, Üyeler; Bedir Süzer, Bekir Baysoy, Mali İşler Sorumlusu Vedat Tekatlı ile Mali İşler Birim Personeli Mehmet Baysoy’un katılımıyla 2018 yılı Temmuz ve Ağustos Ayları mizanlarının gelir gider tetkikleri ve hesaplarının incelenmesi gündemiyle olağan toplantısını yaptı.

Gerçekleşen toplantıda, 2018 Temmuz ve Ağustos mizanlarının gelir gider tetkikleri yapılarak hesaplar incelendi. Yapılan incelemede, herhangi bir usulsüzlük ve eksikliğe rastlanılmadığı komisyon tarafından tespit edilerek karar altına alındı.