Ayhan'a Yapılan Saldırı Olayında Flaş Gelişme

Aracının Önü Kesilip Tarandı

Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Ayhan, Açıklama Yaptı

Akçale Emniyetinin, ilçede başlattığı soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerindeki aramada 3 adet silah ele geçirildi.Gözaltına alınan 10 kişi, Akçakale Emniyettindeki işlemlerinin ardından, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine sevk edildi.Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına, av tüfeği, taş ve sopalı saldırı düzenlendi. İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde Abdülhakim Ayhan ve beraberindekiler, çalışmaların rutin kontrollerinin ardından mahalleden ayrılmak üzereyken aracın önünü bir grup araçlarla kesti.Araçlardan inen kimliği belirlenemeyen kişiler, Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırdı. Korumalar olaya müdahale ettiği sırada Ayhan'ın aracı bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Olayın ardından Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı, Akçakele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.Dün sabah saatlerinde makam aracına yönelik silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Akçakale belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan açıklamalarda bulundu.İşte Ayhan’ın o açıklamaları;