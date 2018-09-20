Urfa'da Kanlı Boşanma, Bıçakla Yaralandı!

Kayınpeder'in Evi Savaş Alanına Döndü

Şanlıurfa'da, Boşanma konusu yüzünden çıkan taşlı,sopalı,bıçaklı,silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükyol mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,İsmi öğrenilemeyen kadın,kavga ettiği kocası İ.K ile boşanmak için babasının evine gitti.Koca İ.K, kayınpederinin evine giderek eşini ikna etmek istedi.Burada çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.taşlı,sopalı,bıçaklı,silahın kullanıldığı kavgada İ.K., kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı.Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı,Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan İ.K'nın karnına defalarca bıçak darbesi aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.