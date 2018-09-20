Nihat Çiftçi;Şehrimizi Bir Çıta Yükseltmemiz Lazım

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantı Başkan Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Şanlıurfa'da kültür ve sanatla ilgili projelerin artacağına değinen Başkan Çiftçi, "Şehir çok büyüdü. Şehrin büyük ölçüde sorunları da var. Alanı çok büyük olduğu için bizim çalışmalarımız da artıyor. Her gün bir noktadayız. Bu şehirde her şey güzel olur. İnsanlarımızın kafasından geçen tüm hizmetler zamanla bir bir gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye devam edecek. Şehrimizi bir çıta yükseltmemiz lazım" dedi.Şehrin kültürel anlamdaki öneminden bahseden Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Sarmış, "Kadim, dünyanın en eski şehirlerinden ve parlak bir geçmişi olan bir şehir. Bize düşen görev bu mirası korumak ve geleceğe taşımak. Hizmetlerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Ayrıca Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti (UYGAD) Başkanı Sıtkı Aloğlu ve Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) Başkanı Salih Bencik de, Büyükşehir Belediyesi'ne diğer belediyeler örnek olacak çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, yazarlar ve gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.