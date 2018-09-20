Nihat Çiftçi;Şehrimizi Bir Çıta Yükseltmemiz Lazım

Şehrin kültürel anlamdaki öneminden bahseden Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Sarmış, "Kadim, dünyanın en eski şehirlerinden ve parlak bir geçmişi olan bir şehir. Bize düşen görev bu mirası korumak ve geleceğe taşımak. Hizmetlerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Ayrıca Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti (UYGAD) Başkanı Sıtkı Aloğlu ve Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) Başkanı Salih Bencik de, Büyükşehir Belediyesi'ne diğer belediyeler örnek olacak çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.
Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, yazarlar ve gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.
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