Urfa'da,Kamyona Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Alınan bilgiye göre,kaza Siverek-Urfa karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi.32 yaşındaki Salih Demir hakimiyetindeki (63 K 8502) kamyonet,Urfa'ya gelmekte olan arpa yüklü kamyona çarptı.Kazada Kamyonet sürücüsü, Salih Demir ağır yaralandı.Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla, Şanlıurfa'ya sevk edildi.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, ağır yaralı sürücü kurtarılamadı.Meydana gelen kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol,kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.