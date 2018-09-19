Bakan Selçuk;Şanlıurfa’da Olmaktan Büyük Mutluluk Duyuyorum

Bakanlık görevine getirildikten sonra ilk ziyaretini Şanlıurfa’ya gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Haliliye ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Zeytin Dalı Eğitim Kampüsünün açılış töreninin ardından Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında ağırlandı.Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un ilk ziyaretini Şanlıurfa’ya gerçekleştirmesinden ve Valiliği ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, ziyaret anısına Bakan Selçuk’a Şanlıurfa tablosu ve çeşitli hediyeler takdim ederken, Bakan Selçuk da medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Makamdaki ağırlamanın ardından Valilik toplantı salonuna geçen Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, Şanlıurfa Milletvekilleri, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve eğitimle ilgili diğer yetkililere, Vali Abdullah Erin tarafından ilin sosyo-ekonomik durumu ve eğitimi konusunda brifing verildi.Valilikteki brifingin ardından bir restaurantta gerçekleştirilen, eğitimle ilgili paydaşların katıldığı toplantıya iştirak eden Bakan Selçuk ve beraberindekiler, toplantının ardından Karaköprü ilçesinde eğitim vermeye başlayan Stem ve Bilim Merkezi’ni ziyaret ettiler.Stem ve Bilim Merkezi’nde robotik kodlama, 3D tasarım, modelleme, atık malzemelerle inovasyon, mobil programlama, yapı setleri, stem eğitimi, gelereksel ve modern zeka oyunları gibi atölyelerde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Selçuk, yapılan çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.Buradaki temaslarının ardından Karaköprü ilçesinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetici Akademisi sürekli Eğitim Merkezine geçen Bakan Selçuk, burada da Güneydoğu Anadolu Bölge Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılarak, bölge İl Milli Eğitim Müdürleri ile istişarelerde bulundu.