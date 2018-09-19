Yavru Balıklar Güneydoğunun, Doğunun ve Akdeniz’İn Baraj Göllerine Bırakılacak

DSİ, popülasyonu artırmak ve bölge halkına ek gelir sağlamak için yavru balığı baraj göllerine bırakıyor.Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunda en çok üretim, 10 milyon yavru balıkla Şanlıurfa'daki Atatürk Barajında yapılıyor. Yılda ortalama 31 milyon balığın yetiştirildiği istasyonlarda en çok pullu sazan balığı üretiliyor.Dsi’nin en büyük balık üretim istasyonu olan Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği üretim çalışmaları başlamıştır.DSİ GAP 15.Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Bölge Müdür Yardımcıları ve beraberindeki teknik ekip ile Atatürk Barajı Su ürünleri Baş Mühendisliği Balık üretme tesisinde Hasat çalışmalarını inceleyerek 10.Bölge(D.Bakır) ve 20.Bölge(K.Maraş) gönderilen Balıklandırma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Su Ürünleri Başmühendisliği olarak hasat çalışmalarına başlanmış olup, hasat edilen yavrular balıklandırma faaliyetleri için göl rezervuarlarına bırakılmak üzere 10. Bölge ve 20. Bölge müdürlüklerine sağlıklı bir şekilde nakledilmiştir.DSİ GAP 15.Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe yaptığı açıklamada; Ekolojik dengenin korunması ve balık türlerinin neslinin devamlılığı açısından göl ekosistemine sahip çıkmak adına yıllardan bu yana olduğu gibi bu sene de milyonlarca yavru balık Güneydoğunun, Doğunun ve Akdeniz’in baraj göllerine bırakılarak zenginleştirilecektir. Aynı zamanda bu çalışmalar bölge halkı balıkçılık faaliyetleri için büyük bir istihdam sağlamakta ve bölge ekonomisine katkıda bulunarak yöre insanının kaliteli proteini ucuza tüketmesine olanak sağlamaktadır.