Bakan Selçuk Urfa'da Net Konuştu,Başka Şansımız Yok!

BAKAN SELÇUK: ATATÜRK 4 BİN KİTAP OKUMUŞ

VALİ ERİN: DÖRT YENİ KAMPÜS DAHA AÇILACAK

BAŞKAN ÇİFTÇİ: YEMYEŞİL BİR KAMPÜS HALİNE GETİRECEĞİZ

Bazı ziyaret ve açılış törenleri için Şanlıurfa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve partililer tarafından Şanlıurfa GAP Havalimanında karşılandı.Karşılamanın ardından Haliliye ilçesinde yapımı tamamlanan, içerisinde 8 lise, 4 pansiyon ve 1 spor salonu bulunan Zeytin Dalı Eğitim Kampüsünün açılış törenine geçen Bakan Selçuk ve beraberindekiler, 5 bin öğrencinin eğitim öğretim göreceği kampüs okulların açılışını yaptılar.Şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, peygamberler şehri Şanlıurfa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Bakan olduktan sonra ilk ziyaretini Şanlıurfa’ya gerçekleştirdiğini, Şanlıurfa’nın gönül şehri olduğunu söyledi.“Tarihte, atalarımızın yapmaya çalıştığı şeyi devam ettirmek istiyoruz, burayı yüceltmek, insanımızı yaşatmak, bu toprakları bereketlendirmek istiyoruz. Böyle bir şanlı sayfayı çok daha büyüterek zenginleştirmek istiyoruz” diyerek, eğitime yapılan yatırımlara dikkat çeken Bakan Selçuk, “Nerede bir bina eksikliği varsa onu yapmak bizim vazifemiz. Vatandaşımızın vergisinin, emeğinin bu tür binalara dönüşmesinden daha güzel bir şey olmaz. Ama bunun bir karşılığı olmalı. Gençler, özellikle sizler bizleri hayrete düşürecek başarılara imza atmak zorundasınız. Yeni Aziz Sancar’lar, sporda, sanatta yeni isimler oluşturmak zorundasınız. Ben artık yeni Kazancı Bedih’ler duymak istiyorum. Genç nesillerden, genç nefesler işitmek istiyorum. Bu sebeple, bu emeklerin hakkını vermezseniz, nasıl biz vebal altında kalırsak siz de vebal altında kalırsınız. Hepiniz bir cevhersiniz. Unutmayın ki öğretmenler, anne babalar eliyle bu cevherler mücevhere dönüşecek. Bu mücevherler de geleceğin inşasına katkı sağlayacak” diye konuştu.Çok güzel binalar yapıldığını, seneye yeşillenme de tamamlanınca çok güzel bir ortam oluşacağını ifade eden Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: İnanın binaların çok bir önemi yok. Binalar dikilir, inşaatlar yapılır. Önemli olan şey, insan kaynağımızın yetişmesidir. Eğer Türkiye’nin eğitimini düzene sokarsak işimiz bitmiş olmayacak. İşimiz o zaman başlayacak. Derdimiz kendimizle yarışmak değil, derdimiz dünya ile yarışmak. O nedenle asıl meselemiz dünyadaki büyük güçlerle rekabet edip, bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için sevgili çocuklara ve öğretmenlerimize güveniyoruz.Konuşmasında öğrenci ve öğretmenlere özellikle seslenen Bakan Selçuk, “Eğer sizler buranın kıymetini bilirseniz, içinizden birçok değerler çıkacak. Mustafa Kemaller çıkacak. Nasıl ki bir öğretmen Mustafa’da Kemal’i gördüyse ve o da arkadaşlarıyla birlikte bir Türkiye ortaya koyduysa biz de bunu yeniden sizinle birlikte yapmaya talibiz. Düşünün, Mustafa Kemal Atatürk 4 binden fazla kitap okumuş, okuduğumuz kitapları sayalım. Kaç tane kitap okuduk ve bunun sonucu nedir, bir hesaba getirelim. Şunu dile getirmeye çalışıyorum, emek olmadan yemek olmaz. Siz çok çalışırsanız, bizim sizin sayenizde yol almamız mümkün olacak. Bizim davamız gelecek davası. Nasıl Sütçü İmam’ları, Şahin Bey’leri unutmadıysak yeni gençlerle de Türkiye’nin geleceğini unutmayacağız. Milli Eğitim ailesi olarak her türlü hizmete hazırız. Cumhurbaşkanımızın eğitime gösterdiği liderlikle, onun iradesiyle eğitimde elde ettiğimiz birçok başarıya, kalite açısından, başarı açısından yeni tuğlalar ekleyeceğiz. Yapılanın üzerine biz de bir şeyler yapacak ve tamama erdireceğiz. Urfa için özellikle yapacağız. Çünkü hepimiz Urfalıyız ezelden. Dolaysıyla yolumuz açık olsun, yeni kampüsümüz ve eğitim öğretim yılımız ülkeye, millete hayırlı uğurlu olsun” dedi.Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek söze başlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görevlendirildiği ilk günden itibaren Şanlıurfa’nın eğitim öğretim sorunlarının çözümüne yönelik ve özelde de Şanlıurfa’ya göstermiş olduğu ilgiden dolayı Bakan Selçuk’a teşekkür etti.Güçlü ekonomi ve toplum yapısına sahip olan, dünyada lider ve öncü ülke olarak tanımlanan ülkelerin altyapısında kaliteli, insanı merkeze alan ve özgün olarak geliştirdikleri, toplum yapılarına uygun eğitim sistemi yattığını dile getiren Vali Erin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de zengin bir medeniyet birikimine, köklü tarihi geçmişe, büyük hayallere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde haklı iddialara sahip olduğunu söyledi.Bu hayal ve ideallere kavuşmak için toplum yapısına uygun, zengin medeniyetten beslenen, çocuklara ruh veren bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu dile getiren Vali Erin, “Sadece ezbere ve test çözmeye dayalı, batıda üretilen bilgiyi alıp, üzerine bir şey katmadan kullanan bir eğitim sistemiyle bu ideal ve hayalleri gerçekleştirmenin mümkün olmadığı bilincindeyiz” diyerek, tanzimattan bu yana sorunlu olan eğitim sisteminin artık düzelmeye başladığını ifade etti.Açılışı yapılan Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü gibi dört ayrı kampüsün de bir ay içerisinde tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulacağını söyleyen Vali Erin, Şanlıurfa’nın 2002 yılında 5 bin civarında olan derslik sayısının, 16 yıl içerisinde 17 bin 500 civarına taşındığını, geçen yıl başlayan seferberlik kapsamında 393 okulda 3 bin 500 civarındaki dersliğin inşaatlarına başlandığını ve ikinci eğitim öğretim dönemine kadar inşaatların tamamlanacağını ifade etti.Bu eğitim yatırımlarına ayrılan kaynağın çok büyük olduğunu hatırlatan Vali Erin, Bakan Selçuk şahsında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Türkiye’nin en genç ili olan Şanlıurfa’da yılda 60 bin bebek doğduğunu ve bu nedenle eğitime çok büyük önem verdiklerini dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de en kıymetli yapının okul olduğunu ve okul alanlarının şehrin en önemli imar alanları olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.“Belediye başkanları olarak şehri imar ederken insanı, insan saflarını ayrı tutamayız” diyen Başkan Çiftçi, bu nedenle eğitimin tüm aşamalarında belediye hizmetlerini seferber ettiklerini, öğrencilerin daha iyi konsantre olabilmeleri için eğitime verdikleri destekleri kısaca hatırlattı.Her okul çevresini bir yaşam alanı olarak gördüklerini dile getiren Başkan Çiftçi, Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü’ne yer tahsisinden çevre düzenlemesine kadar tüm katkıları yaptıklarını ifade ederek, “Ulaşım için iki çelik köprü, yol düzenlemeleri ve bu kampüsü hemen ağaçlandırma kampanyası ile yemyeşil bir kampüs haline getireceğimizi belirtmek istiyorum” diyerek, Bakan Selçuk’u Şanlıurfa’da görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.Konuşmaların ardından kampüste yer alan ÇEAŞ Anadolu Lisesinde sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle sohbet edip sorularını cevapladı.Öğrencilerle buluşmasının ardından okulun öğretmenler odasında öğretmenler ve okul idarecileri ile kısa bir toplantı yapan Bakan Selçuk, Valilik ziyareti ve diğer açılış törenlerine katılmak üzere kampüsten ayrıldı.