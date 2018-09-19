Gazilerden, Urfa Valiliğine Ziyaret

Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret ettiler.Vali Yardımcısı, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal tarafından Valilik makamında ağırlanan Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan ve beraberindekiler, günün anlam ve önemine binaen Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı teşekkür ettiler.Şehitlikten sonra en yüce mertebe olan gaziliğin önemine değinen Vali Yardımcısı Adem Ünal da, şehit aileleri ve gazileri temsilen Valiliği ziyaret eden heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.Gaziler ve şehit ailelerini temsilen gerçekleşen ziyarete, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.