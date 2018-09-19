Ensesinde Kurşunla Dolaştığını Hastaneye Gidince Anladı

Hüseyin Kip, yaptığı açıklamada, annesi ile evden çıkarken çatıdan bir şeyin ensesine düştüğünü hissettiğini söyledi.
Çatıdan Kiremit Düştüğünü SandımEliyle kontrol ettiğinde ensesinde kan gördüğünü belirten Kip, "Çatıdan kiremit parçası düştüğünü sandım. Annemi ilçedeki devlet hastanesine götürdüm. Burada kendim de doktora göründüm. Çekilen röntgeni görünce şoke oldum. Ensemde bir tabanca mermisi görünüyordu. Doktor ile şaşkınlık içinde kaldık." dedi.
Ameliyat Çok RiskliMerminin biraz daha yana gelmesi halinde şah damarını delebileceğini anlatan Kip, "Ensemde kalan mermiyi çıkartmak için Kastamonu Devlet Hastanesine geldim. Doktor ameliyatın çok riskli olduğunu, bir süre bu şekilde kalacağını söyledi. Mermi, kendiliğinden riskli bölgeden uzaklaştığında ameliyatla çıkarılacak." diye konuştu.
Kip, rastgele havaya ateş açılmasının çok tehlikeli sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, "Allah korudu. Nereden geldiği belli olmayan bir mermi neredeyse hayatıma mal olacaktı." ifadelerini kullandı.
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