Yurt kızlarını Tuzaklarına Düşürüyorlardı, Çete Operasyonla Çökertildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara ve bu kadınları fuhuşa zorlayan veya aracılık eden kişilere yönelik harekete geçti. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak baskını yaptı. Operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin liderliğini 'Faça kral' lakaplı Mehmet Y. (35), ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.'nin (28) yaptığı belirlendi.

Benden İzinsiz Kimse Fuhuş Yapamaz

Yurt Kızlarını Tuzaklarına Düşürmüşler

Mehmet Y.'nin yol kenarında müşteri bekleyen kadınları, arkasında 'Okul taşıtı' yazan minibüs ile gelerek piknik yaparken uzaktan kontrol ettiği ortaya çıktı. 12 kadına zorla fuhuş yaptıran çetenin, yeni kadınlar da bulduğu saptandı. Mehmet Y.'nin çete adına çalışmayan kadınlara, 'Burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz' diyerek tehdit ettiği anlaşıldı.Ayrıca Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B.(17), S.H. (16), Ş.T.'nin (17) fuhuştan sonra kadınları takip ederek, müşterilerin parayı verip vermediğini de takip ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, yurttan ayrılan kızları da tuzaklarına düşürdüğü, kalacak yeri ve parası olmayan Merve D.'ye fuhuş yaptırdıkları saptandı.