Kayıp Kız Sedanur Olayında Gözaltı, Şüphelinin Facebooku Sapkınlık Dolu

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünde, 16 Eylül'de kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel bir cinsel sapığın kurbanı mı oldu. Küçük Sedanur'u en son gören kişi olduğu söylenen kapı komşusu Ertan Bozkurt gözaltına alınmıştı. Ertan Bozkurt'un facebook hesabı kan dondurdu.

Sedanur'a Ne Olmuştu

Dün Gözaltına Alındı

Ertan Bozkurt'un Facebooku

Sedanur Güzel 4 gündür kayıp. Küçük piknik yapacağını söyleyip annesinden ekmek alıp evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Anne ve babası kızlarının kaçırıldığını düşünüyor. Gözler 2 hafta önce köye gelen Ertan Bozkurt'a döndü.Sedanur Güzel'in kaybolmasıyla ilgili olarak Ertan Bozkurt dün akşam gözaltına alındı. Ertan Bozkurt ailenin komşusu ve küçük kızı en son gören isim. Şu anda jandarmada sorgusu süren Ertan Bozkurt henüz bir itirafta bulunmuş değil. Ancak Bozkurt'un Sedanur'un gözaltına alınmasıyla ilgili Müge Anlı'nın ATV'de progamına canlı yayınla bağlandığı ortaya çıktı.Olayla ilgili gözaltına alınan Ertan Bozkurt'un facebook hesabı ise dehşete düşürdü. Hesabından takip ettiği kişiler seks içerikli paylaşımları ve açık saçık görüntüleri olanlar. Bu liste Ertan Bozkurt'un cinsel sapkınlık eğiliminde olduğu algısına yol açarken hem erkek hem çıplak kadın resimleri mide bulandırdı.