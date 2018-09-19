Yerli Ürünler Artık Böyle Olacak, 2 Hafta İçinde Yürürlükte

Yönetmelik Düzenlendi

Yönetmelik 2 Hafta Sonra Yürürlüğe Girecek

Amaç Ekonomik İstikrara Katkı Sağlamak

Ticaret Bakanlığı'nca Türkiye'de üretilen mallar için etiketlere yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirildi. İki hafta sonra yürürlüğe girecek uygulamada etiketlerde yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim fiyatı, malın ayırıcı özelliği ve üretim yeri hususlarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesinde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde düzenlendiği hatırlatıldı.Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu.Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğunun getirilme amacının ekonomik istikrara katkı sağlamak olduğunu belirtti.