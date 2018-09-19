Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

2011 yılında Japonya büyükelçiliği işbirliği ile başlatmış olduğu (ÇATOM)Çok Amaçlı Toplum Merkezi projesini her geçen gün geliştiren Hilvan Belediyesi mevcut binaya ek kat yapım çalışması ve Hoşin kırsal mahallesinde daha önce halı kursu olarak kullanılan bina ve bağlar mahallesinde bulunan binanın dekorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayıp Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Kadınlara Meslek edindirme kurslarının verildiği Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezinde muhasebe,biçki dikiş,el sanatları,sağlık,kuaförlük ve okuma yazma eğitimi verilerek kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sağlıyor.

Başkan Bayık ; Desteklerimiz artarak devam ediyor

Sosyal belediyeciliği geliştirme çalışmaları kapsamında kadınlara yönelik yaptığımız desteklerin devam ettiğini söyleyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık Hilvan ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde başlatmış olduğumuz her mahalleye bir Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi projesi ile kadınlara birçok alanda meslek sahibi olmalarını sağladığı gibi sosyal ve kültürel alanda da kendini geliştirme fırsatını sunuyor.Bu projelerimizi her geçen gün arttırarak kadınların bilinçlenmesini,sosyalleşmesini ve kamusal alanlara daha çok katılım sağlamasını hedefliyoruz çalışmalarımız aralıksız devam edecek dedi.