Fakıbaba’yı Yakan Kaza

BAKIM DEĞİL KAZA:

İHALE KANUNUNA UYGUN:

21 NUMARALI KIRMIZI PLAKA

İHALE İLE 169 BİNE YAPTIRILDI:

SEÇİM YASAĞI DELİNMİŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı, makam arabasının rutin bakımına 185 bin lira ödendiği iddialarına yazılı açıklama ile cevap verdi. Ancak açıklama, eski Bakan Eşref Fakıbaba'yı zora sokacak bilgiler içeriyor. Bakım yapıldığı belirtilen arabanın seçimden bir gün sonra trafik kazası yaptığı açıklandı. Böylece Eşref Fakıbaba'nın makam arabasının yasak olmasına rağmen seçimde kullanılmak üzere Şanlıurfa'ya götürüldüğü ortaya çıktı.Bakanlık, ‘bakan yardımcısının makam aracının rutin bakım faturası:185 bin TL' haberlerine yazılı açıklama ile cevap verdi. Arabanın bakanlık makamına ait olduğu ve yardımcıya tahsis edilmediği belirtilen açıklamada şu kritik bilgi verildi: ”Haberde yer verilen araç bakan makamı tarafından kullanılan makam aracı olup ifade ettiğiniz gibi bakan yardımcısı tarafından kullanılmamaktadır. Söz konusu araç, 25 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönerken Aksaray-Ulukışla istikametinde trafik kazası yapmıştır.”Açıklamada, kazada meydana gelen hasarın giderilmesi, onarım ve parça değişikliklerinin sağlanması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında ihaleye çıkıldığı kaydedildi. İhaleye tek firmanın katılmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ankara'da hizmet veren 4 yetkili firmaya ihaleye katılmak üzere davet yazısı gönderilmiş ve bunlardan 3'ü idaremizden ihale dokümanını satın almıştır. Bu firmalardan 2'si tekliflerini iletmişler, ihale komisyonunun değerlendirmesi sonucunda 169 bin lirayla en düşük teklifi veren firma ihaleyi almıştır. Olay bundan ibaretken, ‘bakan makamına ait olan hizmet aracı' haberlerde sanki, ‘bakan yardımcısına hizmet ediyormuş' gibi gösterilmektedir. Yine haberde doğru olmayan ve iddia şeklinde yer verilen söz konusu rakam, makam aracının rutin bakım masrafı değil kaza sonrası onarım ve parça değişimini kapsamaktadır.”Protokoldeki kırmızı plaka listesine göre Tarım Bakanlığı, 21 No'lu kırmızı plakayı taşıyor. 21 numaralı kırmızı plakanın takılı olduğu Mercedes marka makam aracı 25 Haziran'da Şanlıurfa'dan dönerken kaza yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre hasar 169 bin liraya giderildi.SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre Eşref Fakıbaba'ya ait Mercedes makam arabası Aksaray'da tarlaya uçtu. Polis tutanağına da ‘teker patlaması' diye yazıldı. Araçta bakan bulunmuyordu ve maddi hasar meydana geldi. Tarım Bakanlığı, 4 firmadan teklif aldı ve 169 bin lira ile en düşük teklifi veren firmaya aracın parça değişikliği, hasarın giderilmesi ve bakımı yaptırıldı.Yüksek Seçim Kurulu'nun, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıkladığı ‘yasak listesine' göre bakanın makam arabasını seçim bölgesinde kullanması yasak. Tarım Bakanlığı'nın açıklamasıyla, YSK'nın açık yasağına rağmen dönemin bakanı Eşref Fakıbaba'nın Mercedes marka makam arabasını Şanlıurfa'ya götürdüğü ve seçim çalışmaları sırasında kullandığı ortaya çıkıyor. Kaza da seçimden bir gün sonra 25 Haziran'da gerçekleşti.