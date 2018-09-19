Kıraç, Hülya Koçyiğit Ve Canan Karatay Urfa'ya Geliyor

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ŞANLIURFA BULUŞMASI BAŞLIYOR

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY ŞANLIURFA'YA GELİYOR

İSOT FESTİVALİ PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

KIRAÇ, HÜLYA KOÇYİĞİT VE CANAN KARATAY FESTİVALE KATILACAK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, her hafta periyodik olarak düzenlenen basın toplantısının bu haftaki buluşmasında ana gündem maddeleri olarak eğitim öğretim dönemi, Tarihi Kentler Buluşması ve İsot Festivali'ne yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.Açıklamasına ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Başkan Çiftçi, Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'nın eğitimde olduğu kadar sanat ve sporda da güzel başarılar sağlaması için kurumsal olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Ardından başkanlığını yaptığı Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) Şanlıurfa Buluşmasının ayrıntılarına yer veren Başkan Çiftçi, 460 üyesi bulunan birliğin Cuma günü kentte bir araya geleceğini belirtti. 12 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Şanlıurfa'nın tanıtımında önemli bir rol alacağı TBK buluşmasına şimdiye dek 370 belediyenin kesin katılım göstereceği yönünde dönüş aldıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Bildiğiniz üzere Tarihi Kentler Birliğine Başkanlık ediyoruz. 460 Belediyemizin katılım göstereceği Şanlıurfa buluşması, Tarihi Kentler Birliğinin meclis toplantıları ve alan gezileri Cuma günü itibari ile ilimizde başlayacak. 12 Bin yıllık bir şehir olarak bu program bizler için çok önemli. Tarihi ve kültürel varlığımız açısından illerden gelen Başkanlarımızı burada ağırlamak şehir olarak büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.Programlara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılım göstereceğini ekleyen Başkan Çiftçi, "Cuma günü saat 19.00’da Nevali Otel’de açılış konuşmaları ile başlayacak olan programımız Cumartesi günü Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı ile sürdürüyoruz. Şehrimizin bu derin yapısını ve tarihini anlatacak bir sunum gerçekleştirdikten sonra da Cumartesi oturumları kapatıp alan gezisine gitmeden önce Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un programımıza katılımı olacak. Ardından Bakanımız ve Belediye Başkanları arkadaşlarımız ile birlikte şehrimizi gezeceğiz ve Cumartesi akşamı da şehrimizin müziğini, kültürünü, sanatını ve yemek kültürünü yansıtabilecek bir program düzenleyeceğiz. Bunu da kurumumuz tarafından aylardır üzerinde çalışılan restorasyonu tamamlanmış olan ve tarım müzesi olarak kurmaya karar verdiğimiz Çarmelik Kervansarayında yapacağız. Pazar günü de gelen misafirlerimiz ile birlikte Göbeklitepe ziyareti ardından Harran gezileri ve incelemelerini yapacağız. Burada sunumların gerçekleştirilmesi ile birlikte merakla beklenilen tarlada İsot Festivalinin başlangıcını gerçekleştireceğiz ve Pazar günü Tarihi Kentler programının bitmesi ile birlikte bu defa İsot Festivaline Pazar günü başlanmış oluyoruz” diye konuştu.Üçüncü gündem maddesi olarak İsot Festivali çalışmalarına ve program ayrıntılarına yer veren Başkan Çiftçi, festivalin Pazar günü 'Tarlada İsot Hasadı' programı ile başlayacağını belirtti. İsot'un tanıtımına ve marka değeri anlamında daha da kalite sağlaması adına çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü dile getiren Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına büyük önem veriyoruz. İsot da bunların arasında önemli bir yere sahip. Bu memleketin değerlerini tanıtarak, markalaştırma ve ardından kalite değerinin yükseltilmesi bizim için çok önemli" dedi.Dolu dolu geçecek festivale tüm vatandaşları davet eden Başkan Çiftçi, 'Çiğköfte Yarışması', 'En Tatlı Acı İsot Yarışması', 'İsot Yeme Yarışması', 'İsot Yemekleri Sunumu' ve çeşitli konserlerle devam edecek buluşmalara yoğun katılım beklediklerini söyledi.Buluşmanın ayrıntılarına yer veren Başkan Çiftçi, "Bu verimli topraklar coğrafi ürünü üne kavuşturmuş bulunmakta. İsot'ta gerek yapılış tarzından mutfaklarımızda baharat olarak kullanması, çarşılarımızı süslemesi ve bu kültürel süreci tanınmak amacıyla bu tarz bir festival düzenliyoruz. Dolayısıyla bu kıymetli ürünümüzü şehir olarak tanıtmaktan da Büyükşehir Belediyesi olarak gurur duymaktayız. İsot hasadı ile Pazar günü tarladan başlayan serüven 29 Eylül’de Sanatçımız Hülha Koçyiğit’in katılımı ile program açılışını gerçekleştireceğiz. 5 Ekim Cuma günü bu defa İsot’tan yapılan tüm yemeklerin sergilendiği programlarımız başlıyor. Ardından Kortej yürüyüşü devam ediyor. Bu festivalde özellikle esnafımızın katılımını istiyoruz, çünkü İsot tarihi hanlar esnafımızın sattığı bir ürün. İsot ile yapılmış yemek yarışmaları ile devam edecek olan programlarımız Sevcan Orhan konseri ile devam edecek. 6 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde yine İsot'tan yapılan 36 yemek sergilenecek. Yine tarladan sofraya uzanan fotoğraf yarışması aynı yerde yapılacak. Yine Canan Karatay’ın katılımı ile İsot’un sağlığa faydaları noktasında bir konferans düzenlenecek. Daha sonra Hamarat Eller Çarşısında 7’den 70’e çiğköfte yarışması olacak. Gecesi de İlyas Yalçıntaş konseri ile 6 Ekim Cumartesini tamamlayacağız. 7 Ekim Pazar günü Dünyanın en tatlı acısı dediğimiz İsot’un yarışması yapılacak ve gecesinde ise Kıraç Sanatçımızın konseri ile İsot festivalini tamamlıyoruz. Bu festivale kurum olarak, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Zirrat Odası, GAP Kalkınma İdaresi ve Türk Hava Yolları şuan katılım ve destek veren kurum kuruluşlarımızdır. Biz herkesin katılmasını istiyoruz, çünkü festivaller katılım olduğu zaman güzeldir. Bizler ana kurum olarak bunu tek başımıza yapabiliriz ama amaç ekonomik katkı değil kurumlarımızın bu işi sahiplenmesi ve yanımızda yer almış olmaları. Hazırlıklarımız tamamıyla kurumuz tarafından yapılmış ve bitirilmiş durumda. Gerek Tarihi Kentler Birliği Buluşması gerek ise İsot Festivali. Şimdiden tüm hemşerilerimizi bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz İsot Festivaline davet ediyorum” diye konuştu.