Demirkol,Öğrencilerimizden Geçmiş Yıllardan Daha Fazla Başarı Bekliyoruz

Geleceğin teminatı olan gençlerin eğitimi için çeşitli alanlarda çalışmalar yapan Başkan Fevzi Demirkol, yeni yıl olduğu gibi bu yılda yeni eğitim yılı başında okulları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Demirkol, ilçe genelindeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere her yıl olduğu gibi bu yılda kırtasiye ve çanta desteği çalışmalarını devam ettiriyor.

Başkan Fevzi Demirkol, bu kapsamda Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Altundağ, Mehmet Keskin ve Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ ile birlikte Şehitlik İlkokulu, Süleymaniye İlkokulu ve GAP İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret ettiği okullarda buluştuğu öğrencilere Akıl ve Zekâ Oyunları Kitabı dağıtan Başkan Demirkol, görüştüğü öğretmenlere de hediye taktim edip, yeni eğitim yılını tebrik etti. Başkan Demirkol, ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere de dağıtılmak üzere okul idarelerine içerisinde kırtasiye setleri ve çanta bulunan eğitim setlerini teslim etti.

Kırtasiye desteğiyle ilgili açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, şunları söyledi:

“Yeni eğitim, öğretim yılında öğrencilerimizden geçmiş yıllardan daha fazla başarı bekliyoruz. Eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerimize de, üstün başarılar diliyorum. Her yıl olduğu gibi, Haliliye Belediyesi olarak okullarımızı ziyaret ediyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz. Muhtaç öğrencilerimize kırtasiye ve çanta yardımında bulunuyoruz. Okul müdürlerimiz muhtaç listelerini kendileri belirlemekte ve Haliliye Belediyesi olarak setleri hazırlayıp teslim ediyoruz. Okul müdürlerimiz de, öğrencilerimize kendileri teslim ediyor.”