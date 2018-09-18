ŞUTB'den Büyük Adım, İzladaş İle Anlaşıldı

Şanlıurfa’ya hizmet etmenin ve bu hizmetlere her gün bir yenisini eklemenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAP’ın tahıl ambarı konumunda bulunan ve Türkiye pamuk üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa’nın ürün kalitesi bakımından hak ettiği konuma gelmesi için çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.
Üyelerine kaliteli hizmet sunmayı kendilerine ilke edindiklerini ifade eden Kaya, imzaladıkları işbirliği protokolünün tüm Şanlıurfa’ya hayırlı olması dileklerinde bulundu.
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