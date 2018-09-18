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Bu haber 18 Eylül 2018 21:45:28 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Müjdeli Haber,AMATEM ve ÇEMATEM'in İhaleleri Tamamlandı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in girişimleriyle 2018 yılı yatırım programına alınan 30 Yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerinin yapım işi ihaleleri tamamlandı.

Urfa İçin Müjdeli Haber,AMATEM ve ÇEMATEM'in İhaleleri Tamamlandı

Toplam 5 bin 341 metrekare alan üzerine kurulacak olan merkezlerden AMATEM 8 bin 500 metrekare, ÇAMATEM ise 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Bahçe peyzajı, açık otopark, süs havuzları, spor ve dinlenme alanlarına sahip olan merkezlerin içerisinde ilk kayıt ve müracaat birimleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, yataklı tedavi üniteleri, ayaktan tedavi birimlerinin yanı sıra yemekhane, çamaşırhane gibi ihtiyaç birimleri ile personel alanları da yer alacak.

500 Günde tamamlanması öngörülen yatırımların tamamlanması ile daha önceden çevre illere giderek uzman doktorlar gözetiminde yatılı tedavi almak zorunda kalan ve büyük zorluklar yaşayan ailelerin sıkıntıları da giderilmiş olacak.
 

VALİ ERİN: ÇOCUKLARIMIZA HEP BERABER SAHİP ÇIKACAĞIZ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uyuşturucu kullanımının son yıllarda artış gösterdiğini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uluslararası uyuşturucu ticaretinde Türkiye’nin transit geçiş noktası olduğunu, Şanlıurfa’nın da bir sınır kenti olarak zehir tacirlerinin hedefindeki yüksek riskli bölgede yer aldığını ifade ederek, “Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelemiz, terörle mücadelede olduğu kadar büyük bir kararlılıkla sürdürülüyor. Biri olmadan diğerinin olamayacağı uyuşturucu ve terör konusunda devletimiz en sert tedbirleri almaya, zehir tacirlerine göz açtırmamaya, toplumları felakete sürükleyen terör örgütlerine en ağır darbeleri indirmeye devam ediyor. Elbette ki terörün, dolaysıyla uyuşturucunun arkasında tüm dünyayı kendi emperyal hedefleri doğrultusunda şekillendirmek isteyen güçler var. İşte terör ve uyuşturucu konusundaki kararlı mücadelemiz ve başarımız, bu emperyalist güçlerin planını bozmakta ve buna karşı başka senaryolar sahneye koymaktadırlar. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların sebebinin de bu mücadelemiz olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

Şanlıurfa’nın geçmişten bugüne teröre karşı duruşunun bilindiğini, bu tutumunu devlet ve milletin birbirine yakınlaşması, kucaklaşması ile daha da güçleneceğine yürekten inandığını kaydeden Vali Erin, “Bir yandan terör, bir yandan toplumu kahreden uyuşturucu illetine karşı devletimizin kararlı mücadelesi devam ederken, en önemli görev ailelerimize düşmektedir. Anne babaların, çocuklarının neler yatığına, nerelere gittiğine, kimlerle arkadaşlık yaptığına büyük dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu saldırı sadece ekonomik saldırı değil, terörle, uyuşturucuyla başka illegal yollarla gençlerimizin ve çocuklarımızın avuçlarımızdan kayıp gitmesine engel olalım” dedi.
 

TÜRKİYE’DE İLKLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’nın, bu nüfusla birlikte gelen dezavantajı avantaja dönüştürmesi gerektiğini söyleyen Vali Erin, “Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, devletine, milletine faydalı olacak şekilde bilgi ve yetenekle donatılması için eğitim alanındaki çalışmalarımızla Türkiye’deki en büyük eğitim yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında, boş kalan, sahip çıkılmayan, iş imkânı bulamayan, üniversiteye gidemeyen çocuk ve gençlerimizi zehir tacirlerinin ellerinden kurtarmak, bağımlılık nedeniyle hayattan dışlanan, kendisinin ve toplumun sağlığını tehlikeye düşürmesi muhtemel olanları da hayata döndürmek için bazı projeler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerinin ihalelerini gerçekleştirdik. İkisi bir arada, çok güzel bir ortamda, amacına uygun tüm teknik donanıma sahip olan bu merkezlerimiz, konsepti bakımından Türkiye’de bir ilk olacak. Şanlıurfa’ya hayırlı olsun” diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelede çok önemli bir yol haritası çıkaracak, çok büyük bir bölümü saha araştırmalarına dayalı olan bir projeyi Şanlıurfa ve ilçelerinde uyguladıklarını hatırlatan Vali Erin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen, “Şanlıurfa ilinde uyuşturucu kullanım sıklığı ve risk etmenlerinin belirlenmesi” adlı projede veri analizi ve raporlama aşamasına gelindiğini belirterek, sonuçların 10’uncu ayda kapsamlı bir rapor halinde önlerinde olacağını söyledi.

Vali Erin, söz konusu projenin uyuşturucu, alkol, tütün ve bağımlılık yapıcı diğer maddeler konusunda uzman bir ekip tarafından yürütüldüğünü, projeden elde edilecek veriler doğrultusunda yine uzman bir ekiple yapılacak değerlendirme sonucu yol haritasının belirleneceğini ve Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sürdürülebilir bir eylem planının hayata geçirileceğini ifade etti.
Bu projenin de Türkiye geneli için örnek bir model teşkil edeceğini kaydeden Vali Erin, “Şimdiye kadar bu kapsamda yapılmış bir araştırma yok. Proje sonucunda pratik ve uygulanabilir çözümler ortaya çıkacak. Bu projemizle dünyadaki bütün iyi uygulamalar, örnekler incelenecek ve Urfa’ya özgü, ilk defa Urfa’da uygulanacak ve başarı düzeyi yüksek bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hedefimiz bu. Bu model, Türkiye’nin diğer illerine de örnek olacak” dedi.
 

2000 HANE İNCELENDİ

Şanlıurfa İlinde Tütün, Alkol ve Madde Kullanımı Sıklığı ve Risk Etmenlerinin araştırılması çalışması kapsamında il genelinde çalışmalar yapıldı. Çalışmaya geçici barınma merkezlerinde konaklayan Suriyeliler ile ve Şanlıurfa vatandaşları dahil edildi.

Kamplarda yapılan çalışmalarda Akçakale, Suruç, Ceylanpınar ve Harran kamp alanlarında yaşayan 4.000 Suriyeli ile görüşme yapıldı. Şanlıurfa genelinde yapılan çalışma için TÜİK’den adres talep edildi ve TÜİK tarafın belirlenen 2.000 hanede görüşmeler gerçekleştirildi.  
Veri toplama çalışması 4 Ağustosta tamamlanmış ve şu an raporlama çalışmaları devam etmektedir. Ortaya çıkan ilk sonuçlara göre Şanlıurfa’da alkol, tütün ve madde kullanımının Türkiye verileri ile çok fazla farklılık göstermediği belirtildi.
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