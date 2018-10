Vali Erin'in Gaziler Günü Mesajı

Vali Erin mesajında, şunları dile getirdi: Farklı etnik yapı ve kültürüne rağmen aynı inanç ve idealleri paylaşan Türk milleti, bu inanç ve idealleri gereği tüm farklılıklarını zenginlik kabul ederek, kutsal saydığı değerleri uğruna göz kırpmadan, tereddüt etmeden gerekirse canını veren aziz bir millettir.Kutsal değerlerinin en başına vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü koyan milletimiz, bu değerlerini korumak için tüm varlığını feda etmekten çekinmemiş, fedakârlığın zirvesi olarak yeri geldiğinde canını feda etmeyi göze almıştır. Bizleri, bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşatan, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan ve bir an olsun unutmamamız gereken, aziz ecdadımızın canını feda etmekten çekinmediği o fedakârlığın adı, şehitlik ve gaziliktir.İstiklal ve istikbali uğruna, şehit ve gazi ecdadının açtığı yolda ilerlemekte tereddüt etmeyen milletimiz, bu kararlılığı ile bağımsızlığının sembolü olan al bayrağımızı hiçbir zaman yere düşürmemiş, atalarından miras kalan bu anlayışa sıkıca sarılarak tüm tehditlere kahramanca karşı koymasını bilmiştir.Dünyanın süper gücü Osmanlı’yı parçaladıktan sonra, bu gücün temeli olan Anadolu insanını yok etmeyi, vatanını parçalamayı göze alarak saldıran yedi düvele karşı duran ecdadımız, bir tek at nalına muhtaç olduğu dönemde bile düşman karşısına sadece canıyla dikilerek bu toprakları bizlere emanet etmiştir. Her evden en az bir şehidin olduğu, yediden yetmişe topyekûn bir mücadele ile gazi millet olma şerefine ermiştir.Böyle kahraman ve aziz bir milletin ferdi olmaktan gurur duyarken, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere ebedi vatan yapan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizden Allah razı olsun diyorum. Terörle mücadelede, 15 Temmuz direnişinde, sınırlarımız ötesinde gerçekleşen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Afrin operasyonlarında, ortak kutsal değerlerimiz ve ideallerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.Cumhuriyetimizin banisi, Mustafa Kemal Atatürk’e müşir ve gazi ünvanı verilişinin yıldönümü ve Gaziler Günü münasebetiyle, şehitlikten sonraki en onurlu mertebeye yükselen gazilerimize, şükran ve minnetlerimi iletiyorum.