TRT, Yılların Urfa Tepsisini Adıyaman Abuzer Yaptı

Urfa Tepsi Adıyaman Abuzer Oldu

Adıyaman’ın Vazgeçilmez Lezzeti!

Urfa Yetkilileri Bu İşte Çok Başarılı

Şehrimizin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan tepsi yemekleri her geçen gün çeşitliliğini arttırmakla beraber, sabah akşam öğle olmak üzere 3 öğün sıkça tüketilen yemekler arasında geliyor.Birçok yemeğin patentinin alınması ile beraber tescili olmayıp da herkes tarafında Urfa yöresine ait olduğu bilinen yemekler de mevcut. Özellikle tepsi yemekleri ile nam salmış Urfa’nın bir tepsi yemeği TRT tarafından Adıyamanlılara atfedildi.TRT Avaz adlı sosyal medya hesabında tanıtımı yapılan etli domatesli tepsi yemeği Adıyaman Abuzer Kebabı olarak tanıtıldı.Yapılan paylaşımda,“ADIYAMAN'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ: Abuzer kebabıGüneydoğu'nun zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Adıyaman'ın yöresel tatlarından "Abuzer kebabı" yıllardır sofraları süslüyor. Kent kültürünün vazgeçilmez yemeği Abuzer kebabı, yapılışının kolay olmasından dolayı çok fazla tercih ediliyor.” İfadeleri yer aldı.Durumu gören Urfalılar tepki göstermekte gecikmedi. Birçok ürün ve yiyeceğin patentinin alınması konusunda oldukça geç kalan yetkililere tepkisini gösteren vatandaşlar “Elimizden her şeyi bir bir alıyorlar ve biz sesimizi çıkaramıyoruz. Yetkililer bize has olan şeyleri başkalarına kaptırmakta oldukça usta” yorumunda bulunarak sitem etti.