TRT, Yılların Urfa Tepsisini Adıyaman Abuzer Yaptı

Urfa Tepsi Adıyaman Abuzer OlduBirçok yemeğin patentinin alınması ile beraber tescili olmayıp da herkes tarafında Urfa yöresine ait olduğu bilinen yemekler de mevcut. Özellikle tepsi yemekleri ile nam salmış Urfa’nın bir tepsi yemeği TRT tarafından Adıyamanlılara atfedildi.
Adıyaman’ın Vazgeçilmez Lezzeti!TRT Avaz adlı sosyal medya hesabında tanıtımı yapılan etli domatesli tepsi yemeği Adıyaman Abuzer Kebabı olarak tanıtıldı.
Yapılan paylaşımda,
“ADIYAMAN'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ: Abuzer kebabı
Güneydoğu'nun zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Adıyaman'ın yöresel tatlarından "Abuzer kebabı" yıllardır sofraları süslüyor. Kent kültürünün vazgeçilmez yemeği Abuzer kebabı, yapılışının kolay olmasından dolayı çok fazla tercih ediliyor.” İfadeleri yer aldı.
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