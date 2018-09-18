Urfa'da, İş Arayanlar Dikkat!

Bu haber 18 Eylül 2018 15:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı () kapsamında 1500 geçici işçi ve 554 güvenlik personeli alınacağını duyurdu.Başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında İŞKUR’a internet sitesi üzerinden ya da İşkur İl Müdürlüğüne gidilerek yapılacak.