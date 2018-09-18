Yeşeren Çınarlar, Halfeti'de

Gönüllerince gezen yaşlı çınarlar Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen YADES Projesi, 65 yaş üstü vatandaşlara 2. Baharını yaşatıyor. Bu kapsamda şehir içi ve şehir dışı birçok gezi programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların sağlık ve bakımına yönelik birçok çalışmaya imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinden başlayan Halfeti gezisinde 65 üstü vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılandı. Tekne Turu ile devam eden gezide YADES Projesi görevlileri ve sağlık ekipleri eşlik etti.Gönüllerince bir gezi programı geçiren Çınarlar, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür ettiler.