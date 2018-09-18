Vali Erin, OSB'nin Elektrik Sorununu Çözdü

toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, OSB Müteşebbis Heyeti üyelerinin yanı sıra, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ile Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) İl Müdürü Osman Hondu da katıldı.Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, Şanlıurfa OSB Müdürlüğünün elektrik borcu nedeniyle yaşanan sıkıntı masaya yatırıldı.Sorunun çözülmesi, yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayan 280 fabrikadaki üretimin aksamaması içinyetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesi, iki aylık enerji borcunun ödenebilmesi için, DEDAŞ’a bir ödeme planı sunuldu.DEDAŞ Yetkililerinin de sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik iyi niyetlerini açıkladığı toplantıda, sunulan ödeme planının DEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği bildirildi.OSB’nin elektriklerinin kesilmesi riskini doğuran borç nedeniyle yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Ülkemizin ve sanayicimizin ekonomik olarak zor günler yaşadığı bir dönemde, bu sıkıntının çözülmesi için OSB yönetimi olarak sanayicilerimizin mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yaptık. DEDAŞ Yönetiminin de soruna sağduyu ile yaklaşacağından şüphe duymuyorum” dedi.Yönetiminin sunduğu ödeme planı neticesinde, OSB Müdürlüğünün banka hesaplarına konan blokenin kaldırılacağı ve icra takibinin durdurulacağı öğrenildi.