İkinci Eş Olarak 20'Lik Suriyeli Kız Arıyor

SURİYE'deki iç savaşın en büyük mağdurları kadınlar ve çocuklar. Savaşta eşlerini kaybeden kadınlar geldikleri Türkiye'de çevre baskısından kurtulmak için evli adamlara ikinci eş olmayı yani kuma olarak gitmeyi kurtuluş olarak görüyor. Bazı Türk erkekleri de sözde iyilik yapma bahanesiyle ikinci eş olarak almak için, genç Suriyeli kadın bulabilmek adına kapı kapı dolaşıyor. Son örnek ise "yok artık" dedirtecek cinsten.

DERNEĞE GELİP KADINLARI SORUYORLAR... Fatih’te ‘Şam Yetim Derneği’ne ait 5 katlı bir apartman dairesinde Suriye’de eşlerini kaybetmiş 11 kadın ile 29 yetim çocuk barınıyor. Milliyet'in haberine göre, dernekte sadece kadınların kaldığını öğrenen bazı evli adamlarının derneğe gelip, kadınlara 2. evliliği düşüp düşünmediğini sordukları iddia ediliyor.

DİN ADAMIYIM, İKİNCİ EŞ OLARAK 20 YAŞINDA KIZ ARIYORUM... Dernekte gönüllü olarak çalışan Hulud Ahmet yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor: “Geçenler de din adamı (hoca) olduğunu söyleyen biri burada sadece kadınların kaldığını öğrenmiş. Gelmiş bana, ‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum. Ama çocuğu olmasın. Kadın diğer eşimle aynı evde kalacak ve kendisine de her ay bin TL vereceğim’ diyor. Ben de kendisine ‘Neden Türk almıyorsun’ dediğimde de Türklerin nikah istediğini söyledi ve ısrarla 20 yaşında biriyle evlenmek istediğini söylüyor. Ben tepki gösterip yolladım.”

EŞİ ÖLEN ADAMLA NİKAHLANIYORUM... Dernekte kalan kadınlardan birisi olan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Zehra Mustafa İbrahim, eşini 4 yıl önce savaşta kaybetmiş. Yakın bir zamanda da çocuklarıyla birlikte Ankara’ya gitmeyi planlıyor. Ankara’da da eşi vefat etmiş bir Türk ile evlenecek. Evliliği yaşadığı bu hayattan kurtulmak için kabul ettiğini aktaran genç kadın şunları söylüyor: “Ankara’da kardeşim kalıyor o bana bir adamla evlenebileceğimi söyledi ve ben de kabul ettim. Nikah işlemleriyle uğraşıyoruz. Evlendikten sonra, en azından çocuklarımla yaşayacağım bir evim olur. Adam nikah da yapacakmış.”

BİR GELİRİM YOK EVLENMEK İSTİYORUM... Samar Attar ise henüz 26 yaşında ve biri 5 diğeri 3.5 yaşında olmak üzere iki çocuğu var. 3.5 yaşındaki kızına 5 aylık hamileyken eşini ve ailesinden birçok kişiyi savaşta kaybetmiş. Attar, herhangi bir geliri olmadığı için evlenmek istediğini belirtiyor.

ERKEKLER SAVAŞTAN GANİMET TOPLAR GİBİ... Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınlarla yapılan evlilikler üzerine araştırma yapan Sosyolog Dr. Tuba Duman, ikinci eş olmayı seçen kadınlarla yüz yüze görüştüğünü belirterek, “Erkekler savaştan ganimet toplamış gibi hissediyorlar. İyilik yaptıklarını söylüyorlar. Ama eşini kaybetmiş çocuğu olan kadınlarla değil, genç kızlarla evleniyorlar” diyor.