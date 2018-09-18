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Bu haber 18 Eylül 2018 08:30:04 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin, Bu Tartışma Tanzimattan Beri Var

Şanlıurfa’da 2018-2019 Eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası münasebetiyle düzenlenen törenler, Karaköprü ilçesi Alibaba İlkokulunda gerçekleştirildi.

Vali Erin, Bu Tartışma Tanzimattan Beri Var

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, M. Ali Cevheri ve Ahmet Akay, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Karaköprü Kaymakamı Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Abdülkadir Açar, Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi Vildan Polat, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başlayan tören, halk oyunları gösterileri ve güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin verdiği mini konser, Eyyübiye Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Yapılan konuşmaların ardından ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler ilk derslerine başladılar.
 

VALİ ERİN: SİSTEM TARTIŞMASI TANZİMATTAN BERİ VAR

2018-2019 Eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin ders başı yaptığını, bu sayının bir milyona yakınının Şanlıurfa’da olduğunu hatırlattı.

“Çocuk ve gençleri şu andakinden çok daha kaliteli ve donanımlı şekilde yetiştirmenin sorumluluk ve zorunluluğuyla karşı karşıyayız” diyen Vali Erin, ekonomisi güçlü, dünyaya liderlik eden ülkelerin insanı merkeze alan kaliteli eğitim sistemlerine sahip olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin de ideallere sahip olan bir ülke olduğunu ve bu büyük ideallere kaliteli bir eğitimle yetişmiş insanla olabileceğini söyledi.
Eğitimdeki sistem tartışmalarının öteden beri var olduğunu kaydeden Vali Erin, “Eğitimde, tanzimata kadar uzayan sistem tartışmasının günümüzde de olduğunu görüyoruz. Çok kritik bir dönemde olan ülkemizin, istikbal ve istiklalimizin teminatı olacak, sağlam nesillerin yetiştirilmesi gibi kritik bir vazife ile karşı karşıya kaldığımız bu dönemde, artık sistem tartışması ve arayışlarına da tamam, bulduk diyebileceğimiz bir noktaya gelmemiz lazım. Sadece bilgi aktaran ve uzunca süredir yaptığımız gibi batıda üretileni buraya aktaran, üzerine hiçbir şey katmayan ve sadece onu ezberlemeye çalışan bir eğitim sistemi ile ifade ettiğimiz idealleri, hayalleri ve büyük Türkiye Cumhuriyetini realize etme şansımız yok” diye konuştu.

Konuşmasında, Türkiye Cumhuriyetinin köklü bir medeniyete sahip olduğunu dile getiren Vali Erin, “Kuru bir bilgi ile eğitim veren, çocuklara özgüven, yaratıcılık, sorgulayıcılık öğretmeyen, robotik bireyler yetiştirmeyi hedef haline getirmiş, kariyer yapmayı başarı putu haline getirmiş bir sistemle bir yere varma şansımız yoktur. Cumhurbaşkanlığı sistemimizin ilk kabinesinde yer alan Milli Eğitim Bakanımızın hem bilgi, beceri ve birikimi, hem de konuya olan vukufiyeti ile inşallah uzun süredir aradığımız ancak önümüzde duran şeyi bulacağımızı ve tüm okullarımıza, eğitim sistemimize uygulamak suretiyle, artık Ya Allah, Bismillah diyebileceğimiz bir noktadan hareket ederek geleceğe, büyük ideallere ve ufka doğru yolculuğa başlayacağımıza inancımı ifade etmek istiyorum” dedi.
 

TURAN: İLK EĞİTİM YERİ AİLEDİR

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da eğitimin başarılı temeller üzerine oturtulmasında ilköğretimin çok önemli olduğunu kaydetti. Gelecekteki değişimin ancak eğitimle mümkün olacağını ifade eden Turan, insanlığın ilk eğitim aldığı yerin aile olduğunu, öğretmenlere en büyük desteği dolaysıyla ailelerin vereceğini söyleyerek, eğitim hayatında öğrencilere ailelerin destek vermesinin önemine işaret etti.
Turan, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
 

AÇANAL: EĞİTİMDE BÜYÜK REFORMLAR YAPTIK

Okulların sadece eğitim alınıp, meslek edinilen yerler olmadığını, aynı zamanda toplumsal, sosyal ve ahlaki değerlerin şekillendiği yerler olduğunu söyleyen Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise, başta öğretmenler ve aileler olmak üzere herkese büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.
Son onbeş yılda bütçeden en büyük payın eğitime aktarıldığını, eğitim alanında büyük reformlar yapıldığını dile getiren Açanal, “Ders kitaplarından müfredat güncellemelerine, yeni dersliklerden öğretmen atamalarına kadar hemen her alanda daha önce hayal dahi edilemeyen adımlar attık. Bu reformlar ihtiyaç ve beklentilere göre devam edecek. Çocuklarımızın bilgili, kendine güvenen, düşünen, araştıran ve dünyaya açık insanlar olarak yetişmelerini diliyor, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, tüm eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
 

CEVHERİ: 22 BİN DERSLİK SAYISINA ULAŞACAĞIZ

Şanlıurfa’nın eğitim alanında hep kendi rekorlarını egale ettiğini ifade eden Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise “Sadece 2013 yılında 250 okulun temeli atılmıştır. O dönem büyük bir hamle yapılmıştır. Ancak 2017 sonu, 2018 başı itibariyle yine kendi rekorumuzu egale ettik. 300 okulun temeli atıldı, 4000 derslik, 4000 kişilik pansiyon, 151 lojman, atölyeler, spor salonları ve Siverek’e 100 kişilik bir öğretmen evi ile Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırıldı. 2002 Yılına kadar bütün Türkiye Cumhuriyeti’nde 5037 derslik yapılmışken, 2017 yılı sonunda 17 bin 892 dersliğe çıkmıştır.Yine yeni yaptığımız dersliklerle 22 bin derslik sayısına ulaşacağız.  Ancak derslik ihtiyacımız bitmiyor, hala 3 bin dersliğe ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin en genç ili ve nüfusu en hızlı artan iliyiz. Türkiye’de nüfus artış oranı 1.6 iken, Şanlurfa 3.2. Büyük bir zenginliğe sahibiz. Zenginliğimiz gençlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımızdır. Bu zenginliğimizi çok iyi şekilde eğitmemiz, geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Aksi takdirde bu zenginliğimiz bizim kaybımız olur” diye konuştu.
 

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER DAĞITILDI

Konuşmaların ardından ilk ders zilinin çalınmasıyla öğrencilerle ilk derse giren Vali Erin ve ve beraberindekiler, okulun 4/C sınıfı öğrencileriyle sohbet ederek, öğrencilere satranç seti ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye ettiler. 
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