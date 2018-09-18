Eyyübiye Belediyesi,İmar Barışı Fırsatçılığına Müsaade Etmiyor

İmar barışı sonrası fırsatçılık yapıp kaçak yapı yapmak isteyenler Eyyubiye Belediyesi yıkım ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşıyor. İmar barışı sonrası hazineye ait alandaki 14 kacak yapının yıkımı olaysız bir şekilde gerçekleşti.

Eyyübiye Belediyesine bağlı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü yıkım ekipleri, Küçükhan Büyükhan ve Çamurlu Mahallelerin de imara girmiş hazine arazileri üzerindeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediyesi’ne bağlı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü yıkım ekipleri Küçükhan Büyükhan ve Çamurlu Mahallelerin de bulunan hazineye ait arsa üzerine inşa edilen 14 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kaçak yapıya geçit vermeyen Eyyübiye Belediyesi, hazine arazisi, yeşil alan ve belediyeye ait alanlarda yapılan kaçak yapıları bir bir yıkmaya devam ediyor. Daha önce de Küçükhan mahallesinde 4 kaçak yapının yıkımını gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü yıkım ekipleri bu kez Çamurlu Büyükhan ve yine Küçükhan Mahallelerin de 14 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdiler. Mahallelerde hazineye ait arsa üzerine inşa edilen yapıların yıkımına Eyyübiye Belediyesi kaçak yapıyla mücadele ekibi, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevik kuvvet ve jandarma katıldı.