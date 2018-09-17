Faruk Çelik;Görev Verilirse Yaparım, Kaçmam!

Eski bakan Faruk Çelik, adının'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçtiği yönündeki yorumlara, "Partimiz yerel seçimlerde herhangi bir görev verirse bu partinin bir ferdi olarak bu görevlerden kaçmayız" dedi.

Lodoshaberin haberine göre,Memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesini ziyaret eden Faruk Çelik'e burada "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine aday olacak mısınız? sorusu soruldu.

Soru üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Partimiz yerel seçimlerde herhangi bir görev verirse bu görevlerden kaçmayız. Fakat biz bir görev talebinde bulunma gibi bir uğraşın içerisinde hiçbir zaman olmadık. Aynı anlayışı sürdüreceğiz. Birçok makamda bulundum. Belediye başkanlığı bu makamlar içerisinde daha halkla iç içe olan bir makam. Eğer uygun bulunursa biz hizmet etmeye hazırız. Bursa'daki yatırımlar vatandaşlar tarafından yeterli bulunmuyor. Dolayısıyla vatandaşların bu konuda tecrübeli ve deneyim sahibi arkadaşları ve bizleri bu makama yakıştırmalarını ve bu makamda değerlendirmelerini saygıyla karşılamak gerekiyor. Çünkü vatandaş hizmet bekliyor ve hizmeti en iyi kimden alabilirim diyor. Tabi ki vatandaşın bizi göreve getirmek istemesi bizim belediye başkanı olacağımız anlamına gelmez. Tamamen sayın genel başkanımızın ve parti merkezimizin yapacağı değerlendirmelere bağlıdır. Onları beklemek gerekiyor. "