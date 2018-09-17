Başkan Bucak'tan 2018-2019 Yeni Eğitim-Öğretim Yıllı Mesajı

"2018–2019 eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olması dileyen BUCAK, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diliyorum".dedi

Siverek Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Salih Serdal BUCAK Yeni Öğretim yıllı munasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.Başkan Bucak mesajında;