Urfa'da,Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Yeğenini Öldürdü

Gözünü Bile Kırpmadan yeğenini öldürdü.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada,amca yeğenini pompalı ile vurarak öldürdü.Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı ayanlar mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,önceden aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Mehmet Ali Yetim ve Mehmet Yetim tartıştı.Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Mehmet Ali Yetim yeğeni Mehmet Yetim'e pompalı tüfek ile ateş açtı.Saçmaların isabet ettiği Mehmet Yetim, olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri amca Mehmet Ali Yetim ve oğlunu gözaltına aldı.Mehmet Yetim'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.