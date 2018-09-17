Urfa'da Arazi Kavgası Kanlı Bitti, Amca, Yeğenini Tüfekle Öldürdü

Baba ile Oğlu Gözaltında

Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkan amca, yeğenini tüfekle vurdu.Karaköprü ilçesi Ayanlar kırsal mahallesinde dün akşam meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Yetim (41) ile amcası Mehmet Ali Yetim tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Mehmet Ali Yetim, yeğeni Mehmet Yetim'e pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Yetim, olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Mehmet Ali Yetim ile ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. Mehmet Yetim'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.