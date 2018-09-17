Kadın Girişimcilerin Pazarlama Ve Markalaşma Eğitimi Gerçekleştirildi

Şanlıurfalı kadın girişimcilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilciliği ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) destekleri ile organize edilen "Pazarlama, Markalaşma Eğitimi" verilerek eğitim programının Şanlıurfa bölümü tamamlandı.

Marka danışmanı, multi-medya tasarımcısı, ögretim görevlisi Banu Samancı'nın kadın girişimcilere yönelik başlattığı Anadolu'nun beş şehrini kapsayan ABD konsolosluk hibe fonu kazanan projesinin Şanlıurfa bölümü, Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ŞUTSO) tamamlandı. Şanlıurfalı, girişimci kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Bir ülkenin kadınları ne kadar mutlu olursa, o ülke de o kadar mutlu olur, düsturuyla çalıştıklarını vurgulayan Banu Samancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ben hayallerine şans veren, deneyen, üreten, mutlu kadınların sayısını artmasını istiyorum. Bunu başarmanın da tek yolu var; Birbirimize yardım etmek. Bu yüzden bir tasarımcı ve pazarlama uzmanı olarak 15 yıldır Amerika'da ve Türkiye'de edindiğim bilgi ve tecrübelerimi, kendi işlerini kurmak isteyen kadınlara aktarmak ve onların mutlu kadınlar olmasına katkı da bulunmak için projeler üretiyor, severek, isteyerek çalışıyorum. İnanıyorum ki, bir ülkenin kadınları ne kadar mutlu olursa, o ülke de o kadar mutlu olur.

Bir şeyleri değiştirebiliriz ve bunun için bir yerden başlamamız gerekir. Bu eğitim projesi sizin seçtiğiniz başlangıç olabilir" ifadelerini kullandı.