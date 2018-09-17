Matarasına Su Doldurmak İsterken Boğuldu

Kurtarılamadı

Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu.Ayaklı Mahallesi'nde 14 yaşındaki Suriyeli Cuma el Hüseyin, abdest almak için sulama kanalından matarasına su doldurmak istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Hüseyin, bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapıldı.Olayı gören çevredeki yakınları tarafından sudan çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin kurtarılamadı.Hüseyin'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.