2,5 Milyon Yaşında, Urfa’da Bulundu

Urfa’da Dikenli Deniz Yaratığı Bulundu

Müzeyi Dolduracak Kadar Çok Fosil Var

Urfa’da Doğa ve Jooloji Müzesi Açılsın

Göbeklitepe’den de anlaşılacağı üzere yer altında koca bir tarihin yattığı Şanlıurfa’da deniz fosiline de rastlandı.Bir vatandaş tarafından bulunan fosilin ‘Dikenli Deniz Yaratığına’ ait olduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde 2,5 milyon ile 60 milyon yaş arasında olduğu tahmin ediliyor. Bulunan dikenli deniz yaratığı fosili hakkında, akademisyenlerin araştırmaları sonucu daha net bilgiler elde edinilecek.Urfa’nın deniz fosili bakımından oldukça zengin bir şehir olduğu gerçeğini bulunan deniz fosilleri kanıtlar nitelikte. Daha dün buluna bir deniz fosilinin 2,5 milyon yaşında olduğu tahmin edilirken, Urfa topraklarında bulunan fosillerin sergileneceği bir doğa – jooloji müzesinin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.Dikenli deniz yaratığı Şanlıurfa’da bulunan ilk deniz fosili değil. Daha birçok fosilin yattığı Şanlıurfa topraklarında bulunacak olan fosillerle bir Doğa ve Zooloji müzesi açılabilir, Şanlıurfa ekonomisine büyük kazançlar getirebilir.Benzer örneği Gaziantep’te bulunan ve Doğa ve Jooloji Müzesi’nde sergilenen aralarında deniz fosillerinin de bulunduğu 550 tür olmakla beraber 700 adet fosil sergileniyor.Yapılacak olan kazı çalışmaları ve araştırmalarla beraber Şanlıurfa’da sayısı daha da fazla olacak türlerle karşılaşmak mümkün olup, Şanlıurfa yetkililerinin konu ile ilgili çalışma başlatıp başlatmayacağı muamma olmakla beraber halkın talebi konunun üzerinde durup çalışma başlatması yönünde.