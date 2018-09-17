Urfalı Babanın Sazı, Artık Kendirci'de!

Müslüm Gürses'in kariyerine başladığı sazı, eşi Muhterem Nur Gürses tarafından, 14 yaşındaki Şahin Kendirci’ye hediye edildi. Öte yandan 8’inci Bodrum Film Festivali’nde Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm’ filminin tanıtımı yapıldı.Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre,Müslüm Gürses’in müzik kariyerine başladığı sazı artık yeni sahibinde. Mehmet Çalışkan’ın haberine göre Muhterem Nur, Gürses’in ilk kez 17 yaşında çaldığı sazı 14 yaşındaki Şahin Kendirci’ye hediye etti. 8’inci Bodrum Film Festivali’nde Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm’ filminin tanıtımı yapıldı.Muhterem Nur’un İstanbul’dan gönderdiği ünlü sanatçının 43 yıl boyunca kullandığı saz, filmin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci’ye teslim edildi.