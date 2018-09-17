Urfaspor 1-0 Hakem Bilal Köseoğlu

Hakem Maçta Hiç Kart Göstermedi

Köseoğlu Ceza Alacak Mı?

Sivas Belediyesporlu futbolcuların kötü niyetli sert oyununa müsaade eden hakem Köseoğlu, Benhur Keser’e yapılan sert harekette oyuncunun kemiği çatlamasına rağmen faul düdüğünü bile çalmayarak skandal bir karara imza attı.Yine Urfasporlu Emre Özkan'ın yüzüne atılan dirseği bile görmeyen, Cebrail Karayel’e iki defa sert giren Sivaslı futbolculara hoş görülü davranan hakem 3 kırmızı kart çıkması gereken maçta hiç kartlarına baş vurmadı.Hakemin bu tutumundan cesaret bulan Sivaslı futbolcular maçı daha da sertleştirerek oyunu çirkinleştirdiler.Hakem Bilal Köseoğlu Urfaspor Sivas Belediyespor maçında kötü ve yanlı maç yönetimiyle hem hakem camiasına utanç verici bir maç yönetti hem Urfasporlu Benhur Keser’in sakatlanıp belki de onun futbol hayatını etkiledi. Tüm bunların yanında Urfaspor’un farklı galip geleceği bir maçın 1-0 gibi bir sonuçla bitmesine sebep oldu.Gözlemci raporunun ve Mhk'nin hakem Bilal Köseoglu’na nasıl bir ceza vereceği futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.