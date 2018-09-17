Urfaspor 1-0 Hakem Bilal Köseoğlu

Hakem Maçta Hiç Kart GöstermediYine Urfasporlu Emre Özkan'ın yüzüne atılan dirseği bile görmeyen, Cebrail Karayel’e iki defa sert giren Sivaslı futbolculara hoş görülü davranan hakem 3 kırmızı kart çıkması gereken maçta hiç kartlarına baş vurmadı.
Hakemin bu tutumundan cesaret bulan Sivaslı futbolcular maçı daha da sertleştirerek oyunu çirkinleştirdiler.
Hakem Bilal Köseoğlu Urfaspor Sivas Belediyespor maçında kötü ve yanlı maç yönetimiyle hem hakem camiasına utanç verici bir maç yönetti hem Urfasporlu Benhur Keser’in sakatlanıp belki de onun futbol hayatını etkiledi. Tüm bunların yanında Urfaspor’un farklı galip geleceği bir maçın 1-0 gibi bir sonuçla bitmesine sebep oldu.
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