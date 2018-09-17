Yeni Kaymakam Çelikkaya Göreve Başladı

Dr. Fatih ÇELİKKAYA Kimdir?

Şanlıurfa Vali Yardımcısı iken 31.08.2018 tarih ve 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Birecik Kaymakamlığına atanan Dr. Fatih ÇELİKKAYA 17.09.2018 tarihi itibari ile ilçedeki görevine başladı.

1982 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğmuş, ilk ve orta öğretimini doğum yeri olan Yıldızeli’nde tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2003 yılında bu fakülteden mezun olduktan sonra, 2005 yılında Sivas’ta kaymakam adayı olarak kaymakamlık mesleğine girdi. 2006 yılında İngiltere’de Middlesex Üniversitesinde bir yıl süreyle İngilizce ve İngiltere kamu yönetimi üzerine eğitim aldı.

Kayseri Sarıoğlan ilçesinde 2008-2010 yılları arasında ve Malatya Pütürge ilçesinde 2010-2012 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Uluslararası Mali Kuruluşların Türkiye’nin Tarım Politikasına Etkisi” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 2012-2016 yılları arasında Almus Kaymakamı olarak görev yaptı. 2016 yılında ise doktorasını Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, İktisat alanında tamamlayarak Doktor unvanını aldı. 01.12.2016 tarihli kararnameyle Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevine atandı. 31.08.2018 tarih ve 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Birecik Kaymakamlığına atanan Dr. Fatih ÇELİKKAYA evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.