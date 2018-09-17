Siverek Tso Ve Kto Karatay Üniversitesi Arasında İndirim Protokolü İmzalandı

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi arasında indirim protokolü imzalandı. İmzalanan Protokol ile KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Ön Lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı elde eden Siverek Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu ve 8 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacak.

SiverekTicaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal BUCAK, Oda olarak eğitime önem verdiklerini belirterek KTO Karatay Üniversitesi ile indirim protokolü imzaladıklarını söyledi. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin veya birinci derece yakınlarının KTO Karatay Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı elde edenlerin Oda güncel faaliyet belgesi ile kayıt yaptırmaları halinde yapılan öğrenim ücretinden yüzde 15 oranında ahilik bursu ve 8 eşit taksitte ödeme imkanı sağlanacağını söyledi.

BUCAK, “Bu protokol kapsamında lisans ve önlisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyelerimiz, birinci derece yakınları ve eşlerine ahilik bursu verilebilmesi için, Odamızdan alınan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanır" dedi.