Abdulkerim Gök’e Yeni Görev

ABDÜLKERİM GÖK KİMDİR?

AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Doç.Dr.Abdulkerim Gök, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda göreve getirildi.Abdulkerim Gök, 1 Mart 1970’te Şanlıurfa’da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Zübeyde’dir.Öğretim Üyesi Doç. Dr.; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında tamamladı.Bir süre kamu bankasında uzman yardımcılığı görevinde bulundu. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalıştı. Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde yardımcı doçent olarak derslere girdi. Aynı fakültede Maliye Bölüm Başkanlığı ve Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlendi. Kızılay Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Şanlıurfa Yoksulluk ve İşsizlikle Mücadele Derneğinin kuruluşuna öncülük etti. Şanlıurfa Belediyesine danışmanlık yapmasının yanı sıra İl İstihdam Kurulunda görev aldı.Gök, 24. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekilliği görevini yürüttü.2016 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile Kalkınma Bakanlığına müşavir olarak atandı. İngilizce bilen Gök, evli ve 2 çocuk babasıdır.