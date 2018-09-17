Bakan Soylu, Çukurca'da İlk Zili Çaldı

İçişleri bakanı Süleyman Soylu özel uçakla geldiği Selahattin Eyyubi Havaalanı'nda Hakkari Valisi Cüneyt Orhan toprak, AK Parti Hakkari Milletvekili Hurşit Dinç, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Silveroğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu daha sonra yeni eğitim öğretim yılının açılışına katılmak üzere havalimanında bulunan helikoptere binerek Çukurca’ya geçti.Çukurca’da bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileriyle sohbet eden Süleyman Soylu, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek “Allah zihin açıklığı versin” dedi.